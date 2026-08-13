«Украинцы проиграли»: на Западе вынесли вердикт Зеленскому
Владимир Зеленский загнан в угол, выход из которого заключается в прекращении боевых действий. Как сообщает «Царьград», об этом заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его мнению, благодаря уничтожению портовой инфраструктуры Украины Россия одержала «решительную победу» — как с точки зрения отрезания Одессы, так и с точки зрения того, что у Зеленского не осталось ничего, кроме как «кричать о прекращении огня».
«Украинцы проиграли в конфликте. И самое время кому-нибудь это признать», — заявил Уилкерсон.
Военный подчеркнул, что ВСУ на сегодняшний день ничего не могут противопоставить российским ракетам. По мнению полковника в отставке, «русские могут беззаботно летать и запускать ракеты».