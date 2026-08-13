В немецкой газете Berliner Zeitung вышла публикация, в которой говорится об истощении ракетных запасов Запада. По мнению авторов, предстоящей зимой украинские системы противовоздушной обороны не смогут эффективно противостоять российским ударам, передает «Царьград».

Военный обозреватель Влад Шлепченко в комментарии для издания отметил, что с 1 августа украинские ПВО перестали сбивать российские баллистические ракеты. По его данным, во время удара по Киеву в ночь на 5 августа зенитные комплексы не работали вовсе. Эксперт связал это с исчерпанием запасов ракет-перехватчиков, допустив наличие лишь минимального резерва для особых случаев.

Проблемы с ПВО, по его словам, усугубляются геополитическим контекстом. Значительная часть американских арсеналов была израсходована в ходе войны с Ираном.

Саудовская Аравия, по некоторым оценкам, использовала 86% довоенных запасов перехватчиков, Пентагон — от 40% до 60%. При этом производство ракет в Германии, как отмечается, сталкивается с трудностями.

Шлепченко также заявил, что Россия перешла к масштабным ударам в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. По его мнению, это может привести к гуманитарным последствиям для Украины, включая проблемы с энергоснабжением и возможный рост числа беженцев. Эксперт призвал украинскую сторону к сдаче, назвав происходящее трагедией для населения.