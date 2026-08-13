Солдат ВС России на спине пронес раненого сослуживца через заминированное поле

Солдат Вооруженных сил России с позывным Исеть, работающий водителем эвакуационной техники, спас раненого сослуживца, вынеся его на себе через заминированную территорию.

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Мужчине пришлось преодолеть с раненым на спине расстояние около 250 метров, сообщил RT.

— Мне повезло, что до этого прошел сильный дождь, а потом резкие заморозки — и ни одна мина не взорвалась, — отметил боец.

После успешного преодоления опасного участка раненого передали для дальнейшей эвакуации, а затем благополучно доставили в военный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи, передает RT.

Другой боец с позывным Гуль проявил исключительную стойкость, в течение пяти месяцев в одиночку удерживая стратегически важный рубеж в Донецкой Народной Республике. За проявленное мужество и профессиональное выполнение задач командование представило солдата к государственной награде, после чего его отправили в отпуск.

Якутский военнослужащий с позывным Чир спас жизни двух сослуживцев, уничтожив украинский беспилотник последним патроном. Инцидент произошел весной 2026 года в Запорожской области. Солдат подорвался на мине в автомобиле и получил ранение.