Перефразируя известное выражение про пятую точку, можно сказать, что теперь на Украине русская «баллистика» есть, и очень наглядно, а слова такого нет. Воздушные силы ВСУ заявили, что прекращают ежедневно публиковать данные о сбитых российских баллистических ракетах.

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что «военным руководством принято решение внести определенные изменения (ограничения) в утренние сводки, касающиеся вражеской «баллистики» (во время массированных атак): количества запущенных, сбитых, подавленных ракет, а также тех, которые не достигли целей». Некоторое время назад такие сведения публиковались. Но теперь, когда не сбивается ни одной из наших баллистических ракет, военным говорить об этом стало неудобно. Не выходит «перемога».

А ведь именно на пиаре и был создан нарратив о «совершенном Украиной переломе в войне». Каждый горящий в России НПЗ или склад подавался едва ли не как решающий удар. Обсасывалось всё — и площадь склада, и сколько процентов от общих площадей он занимает (в случае с НПЗ — процент от общей переработки нефти), и так далее и тому подобное. Чем больше картинок и подробностей (их реальное содержание не так уж и важно) — тем выше тревожность у населения и больше медийный эффект «перемоги».

Но еще по весне что-то изменилось внутри России. По Украине всерьез полетела российская баллистика — по важнейшим предприятиям, складам, портам. И буквально за два месяца были заблокированы порты Одессы, идет блокировка портов Дуная. Поражаются даже стратегически важные мосты.

Остатки ракет-перехватчиков комплексов ПВО «Пэтриот» были Украиной израсходованы, и все чаще в украинских сводках в графе «перехвачено» баллистических ракет стала появляться цифра «0». А вот отчеты (с фото- и видеоподтверждением) о пораженных на Украине «жирных» целях стали, наоборот, пухнуть на глазах.

Трамп, как заявлял сам Зеленский, любит победителей. А как тут создавать образ побеждающей Украины? Поэтому из публичного поля нужно убрать данные об эффективности российских ударов. И пытаться давить на жалость.

Что Зеленский и делает: «В этом году у нас в два с половиной раза меньше средств противовоздушной обороны, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет, запускаемых каждый месяц, чем было раньше». (Еще насчет пиара и когнитивной войны: помните же бесконечные украинские заявления «у России осталось ракет на две-три недели»?..) Ну и, конечно, «если США продадут нам 5% (видимо, своих запасов ракет для «Пэтриот»), мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. На сегодняшний день у меня есть 1%», — заявляет Зеленский.

Зеленский высказался об ударах ВС России

Нет даже смысла спрашивать, один процент чего и от чего у него имеется. Интересно другое: Зеленский прямым текстом сообщает, что без американских ракет Украина зиму не переживет. И виноваты в этом будут США, а вовсе не он.

Слава Ирану и его ударам по базам США на Ближнем Востоке и Израилю: в мире в целом и у США в частности теперь острый дефицит ракет-перехватчиков для «Пэтриот». Украина не в приоритете при новых поставках. Одно дело — пиар: «с Украиной до конца», а другое — реальность.

Русские баллистические ракеты — это реальность. И если вслух слово «баллистика» не произносить, они не исчезнут.