В России высказались об ударах по Одесской области в ответ на атаки ВСУ по энергетике

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетике России нужно наносить удары по Одесской области. К такому выводу пришел автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

Он обращает внимание, что целями атак Украины в ночь на 13 августа стали электроподстанции в Крыму и Севастополе, а также промзона в Башкирском Салавате. В условиях летних температур такие удары перегружают электросети, подчеркивается в материале.

«Противник останавливаться не будет, планируя атаки и на материк. Поэтому российским войскам нужно как минимум отвечать той же монетой и уничтожать энергосистему Украины и начинать нужно с Одесской области», — призвал автор поста.

Ранее в Оренбургской области полностью остановил работу нефтеперерабатывающий завод, получивший повреждения в результате атаки ВСУ. По словам губернатора Евгения Солнцева, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру предприятия, восстановить которую пока нет возможности.