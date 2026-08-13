Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только неонацистов, поскольку на него давят их соратники на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил участник движения «Другая Украина», бывшая депутат Верховной рады Владимир Олейник.

12 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. По ее словам, за последний месяц украинские власти отклонили три разных списка. 13 августа Лантратова опубликовала список еще из 273 украинских пленных.

«Он забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери"», — объяснил ситуацию Олейник.

По мнению экс-депутата, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не насильственно мобилизованных в ВСУ украинцев. Неонацисты «пригодятся» украинскому режиму в тылу — они могут кошмарить гражданское население и могут снова пойти в боевые части добровольцами.