Эксперт оценил угрозы Польши в адрес Илона Маска

Исключение Польши из европейского региона связи Starlink и угрозы Варшавы прекратить финансирование спутниковой системы для Вооруженных сил Украины вряд ли отразятся на России, так как за связь для украинской армии могут заплатить другие страны. Об этом заявил «Царьграду» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее стало известно, что компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX внезапного исключила Польшу из европейского региона связи. Это означает изменение условий для польских пользователей во время поездок за границу. Им придется серьезно переплачивать при переходе на «Глобальный приоритетный план».

Власти Польши пригрозили Илону Маску, что могут перестать платить за связь Starlink на территории Украины, на которую страна тратит по 50 млн долларов в год. Терминалами Starlink активно пользуются Вооруженные силы Украины и в случае их отключения, у украинских военных возникнут серьезные проблемы.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что России не стоит радоваться, так как, даже если поляки откажутся платить за спутниковую связь, расходы на нее возьмут на себя другие союзники Украины. В Европе понимают, что наличие связи - это критически важный элемент украинской обороны.

«Если Польша перестанет оплачивать Starlink, он с Украине не исчезнет. Не станут платить поляки, заплатят немцы или британцы. Потому что без Starlink военная поддержка Украины невозможна. Фронт начнет разваливаться. На это Запад никогда не пойдет», - пояснил он.

Шурыгин также считает, что Польша, угрожая лишить Украину Starlink, пытается оказывать на нее на давление за неимением других инструментов, однако в реальности это вряд ли как-то отразится на поле боя.

Напомним, что ранее компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала отключать спутниковую связь Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы.