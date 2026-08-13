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Reuters: Украина предложила приостановку атак на гражданские цели в Черном море

ТАССиещё 12

Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на гражданские цели в акватории Черного моря, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Украина обратилась к России с предложением
© ТАСС

По его данным, предложение было передано через третью сторону. РФ пока не ответила на него.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что в Анкаре внимательно следят за ситуацией с безопасностью судоходства в Черном море и передали сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия пока не получала никаких формализованных предложений по возможному мораторию на боевые действия в Черном море.