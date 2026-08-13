Украина обратилась к России с предложением

Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на гражданские цели в акватории Черного моря, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, предложение было передано через третью сторону. РФ пока не ответила на него.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что в Анкаре внимательно следят за ситуацией с безопасностью судоходства в Черном море и передали сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия пока не получала никаких формализованных предложений по возможному мораторию на боевые действия в Черном море.