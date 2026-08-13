Украинские войска используют в зоне боевых действий химические боеприпасы, запрещенные конвенцией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исследователь Патрик Сенфт в статье для журнала Small Wars Journal.

По его информации, в ходе конфликта неоднократно фиксировались факты применения подобных химсредств. В частности, украинские подразделения используют гранаты нелетального действия «Терен-6» — такие инциденты задокументированы. Также, по данным Сенфта, ВСУ применяют газовые гранаты К-51.

Уточняется, что все эти боеприпасы содержат вещества на основе хлорацетофенона или хлорбензальмалонодинитрила. Их использование является прямым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, в которой участвует и Украина.