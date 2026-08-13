Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил военкор Александр Коц.

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В своем Telegram-канале он сообщил, что российская сторона передала 261 тело погибших бойцов, а украинская — 24.

В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 имен военнослужащих, готовых к обмену пленными. По словам омбудсмена, указанные военнослужащие могут быть переданы украинской стороне в любое время.

В прошлый раз обмен погибшими проводится 16 июля. Москва передала Киеву 501 тело украинских военных, а взамен получила останки 31 российского бойца.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Москва за прошедший год передала Киеву 20 354 тела солдат Вооруженных сил Украины, Киев вернул 627 погибших военнослужащих России.

26 июня Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». В тот же день Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе.