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Стало известно, откуда ВСУ могли нанести удары по Севастополю

Никита Бородкин

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, откуда ВСУ могли атаковать Севастополь. Об этом сообщает aif.ru.

Стало известно, откуда ВСУ могли нанести удары по Севастополю
© РИА Новости

Как ранее сообщалось, в Севастополе ведутся работы по стабилизации энергосистемы после атаки дронов ВСУ. По словам военного эксперта, удары могли наноситься со стороны двух приграничных регионов Украины.

«Севастополь атаковали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Противник выбирает точки, которые находятся максимально близко к атакуемому региону. Из Запорожья запускают на Крым, Севастополь. Могут еще запускать с части Херсонской области», — заявил Дандыкин.

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Он добавил, что значительную часть дронов сбивают еще над морем, однако «что-то долетает».