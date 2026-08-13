Стало известно, откуда ВСУ могли нанести удары по Севастополю
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, откуда ВСУ могли атаковать Севастополь. Об этом сообщает aif.ru.
Как ранее сообщалось, в Севастополе ведутся работы по стабилизации энергосистемы после атаки дронов ВСУ. По словам военного эксперта, удары могли наноситься со стороны двух приграничных регионов Украины.
«Севастополь атаковали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Противник выбирает точки, которые находятся максимально близко к атакуемому региону. Из Запорожья запускают на Крым, Севастополь. Могут еще запускать с части Херсонской области», — заявил Дандыкин.
Мужчина погиб после взрыва в Севастополе
Он добавил, что значительную часть дронов сбивают еще над морем, однако «что-то долетает».