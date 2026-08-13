Зеленский высказался об ударах ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди в стране устали от ударов.

Об этом он заявил в интервью CNN.

«Каждую ночь у нас атаки, и четыре-пять раз в месяц — массированные удары. Люди пытаются жить после этих ужасных ночей. Но они устали, это понятно», — сообщил Зеленский.

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Ранее Зеленский призывал усилить санкции против России. Он также попросил предоставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны.