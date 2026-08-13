ПВО уничтожила 21 беспилотник в Башкирии

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Башкирии, уничтожив 21 БПЛА, сообщил глава региона Радий Хабиров. Большая часть — 16 дронов — сбита в небе над Салаватом, еще несколько — в районе логистического центра в Чишминском районе, передает aif.ru.

В результате атаки пострадали два человека, они госпитализированы. В Салавате произошло возгорание в промышленной зоне из-за падения обломков сбитого дрона, в Чишминском районе загорелся объект Wildberries.

Эвакуация на месте проведена заранее, хранение товаров там не осуществляется. Тушение пожаров ведется с привлечением пожарно-спасательного вертолета Ка-32.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинское командование передислоцирует свежие подразделения в Сумскую область, включая части, укомплектованные мобилизованными. Решение принято на фоне значительных потерь на данном направлении.