Киев пылает: на Украине узнали, какие дроны начнет применять Россия

Масштабные удары по Украине продолжаются. Как сообщает «Царьград», ВС РФ бьют в том числе по логистике ВСУ, а Киев тем временем столкнулся с особенно плохой новостью — Россия начнет применять новые дроны.

В ночь на 12 августа в Одессе атаковали базу ГСМ. Ее использовали для нужд ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что по объекту ударили не только БПЛА, но и высокоточное оружие воздушного базирования. Политик Олег Царев сообщил, что «Герани» также били в районе моста в поселке Маяки, а также в Затоке и в окрестностях Одессы.

Особенно активно в военных каналах обсуждали пылающий Киев. Сильный пожар случился в Броварах, где целью стал крупный склад. Для ударов по украинской столице использовались реактивные «Герани».

В Полтавской области ударили по объекту газодобычи ДТЭК. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар достиг цели — добыча газа остановилась. Также российские военные «выключали» железные дороги и ударили по месту базирования украинских дроноводов.

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Тем временем ГУР Украины заявило, что ВС РФ больше не выпускают реактивные «Герани-3» — на смену им пришло четвертое поколение. «Герань-4» представляет собой модель с увеличенной дальностью полета, набирающую скорость куда выше, чем предыдущая. Эти дроны будет невозможно перехватывать с помощью других беспилотников.