В лагере во Львове пленных россиян заставляли делать гробы. Об этом рассказал РИА Новости насильно вывезенный из Курской области Роман Ванин.

По его словам, различий не делали для военнопленных и для мирных жителей, которых Вооруженные силы Украины насильно вывезли во время вторжения в российский регион в 2024 году.

«Кто-то елочки искусственные делает на могилы, кто-то гробы колотит, кто-то разнорабочий», - пояснил Роман Ванин, добавив, что большинство было задействовано в производстве гробов.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении российского региона.

Этому предшествовало проведение уникальной военной операции. Российские военные прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа.