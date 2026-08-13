На Украине рассказали о выпуске копий «Герани»

Киев освоил выпуск барражирующих боеприпасов MICH 2000, которые внешне похожи на российские «Герани-2» и иранские Shahed-136. Об этом пишет Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На Украине рассказали, что MICH — это доработанная версия дрона ZTK-150 компании ZTK Drones (Гонконг). Аппарат с двигателем внутреннего сгорания получил треугольное крыло и переднее горизонтальное оперение.

Как пишет канал, MICH 2000 эпизодически применяли с осени 2024 года, а с середины 2026-го использование дронов стало более интенсивным. Существует несколько модификаций изделия с дальностью до 2000 километров. Они несут боевые части весом 25-60 килограммов. Противник заявляет, что в год выпускают до шести тысяч копий Shahed-136.

В апреле канал «Военная хроника» писал, что у Киева есть отдельные образцы целых «Гераней». Это обусловлено прочным корпусом дрона, который может выдержать падение с большой высоты.