Оренбургская область отражает атаку беспилотников

Утром 13 августа Оренбургская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Издание aif.ru рассказывает, что известно к этому часу.

Основной удар пришелся на город Орск, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В регионе введен план «Ковер» — режим воздушных ограничений в радиусе 100 километров. Аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.

В Орске работают средства ПВО, мобильные огневые группы усилены крупнокалиберными пулеметами в Ленинском и Октябрьском районах. Губернатор предупредил о возможных перебоях связи вплоть до полного отключения.

Глава региона призвал жителей не приближаться к промышленным объектам и укрываться в помещениях, а также не публиковать фото и видео с БПЛА и работой ПВО, назвав это помощью врагу.

По данным Минобороны РФ, за ночь с 20:00 до 08:00 мск средства ПВО сбили 362 украинских беспилотника над 18 регионами, включая Оренбургскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Московский регион, Краснодарский край, Крым и другие. Часть дронов перехвачена над Черным и Азовским морями.

При атаке БПЛА рекомендуется закрыть окна, отключить газ и электричество, укрыться в помещении без окон или в подвале. При нахождении на улице — покинуть автомобиль и спуститься в подземное сооружение. О найденных обломках дронов следует сообщать по номеру 112.