Украинское командование передислоцирует свежие подразделения в Сумскую область, включая части, укомплектованные мобилизованными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Решение принято на фоне значительных потерь на данном направлении.

В регион перебрасываются подразделения 22-й отдельной механизированной бригады, 98-го отдельного противотанкового батальона, а также 38-я бригада морской пехоты ВСУ, завершившая восстановление после потерь в Донецкой области.

В Сумской области действует российская группировка войск «Север». По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожено более 210 военнослужащих, бронемашина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Военные продолжают создание зоны безопасности на приграничных территориях.

Ранее командование группировки войск «Юг» Вооруженных сил Украины пообещало помощь военнослужащим 121-й бригады, которые ранее публично заявили, что остались без еды и воды, но не назвало точных сроков.