Заявление Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины «освободили» 26 сел и более 700 квадратных километров территории, не выдерживают никакой критики. Что происходит сегодня в зоне спецоперации, разбиралось издание «Царьград».

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Ранее Владимир Зеленский озвучил данные о том, что с января по август украинские военные освободили 745 квадратных километров в ходе наступления и вернули под контроль 26 сел.

Это заявление прозвучало на фоне активного продвижения российских войск в районе Славянско-Краматорской агломерации и боев в Запорожской области. В Сумской и Харьковской областях ВС России также продвигаются сразу на нескольких участках. При этом в почти полное окружение попала «потрепанная бригада ВСУ с приданными ей наемниками» и главком ВСУ Михаил Драпатый перебрасывает сюда резервы, отмечает издание.

«На самом деле фактически Зеленский объявил об окончании длившейся с апреля военно-информационной стратегической операции и бессмысленного массового убийства солдат ВСУ, с февраля по апрель и с июня по июль посылавшихся на просачивание, обозначать свое присутствие в посадках рассматриваемой зоны», – пояснил полковник Аслан Нахушев.

При этом буквально накануне ВС России взяли под контроль Новое поле, ломая тыловую логистику противника. Также была сожжена нефтебаза в Киевской области. А на черноморском побережье пожары в Одессе, Черноморске, Очакове: уничтожены топливные базы, горели танкер, сухогруз с военным имуществом и патрульный катер украинского флота, говорится в статье.

Эксперты обратили внимание и на то, что был нанесен удар по очень крупному центру в Броварах под Киевом, что стало «черным днем» для украинской логистики.

«Повреждена инфраструктура крупной логистической компании, обеспечивающей цепочки поставок для ведущих ритейлеров (включая АТБ, МЕТРО, Novus, Ашан, Сильпо). Вероятно, речь идет об одном из крупнейших международных логистических операторов — «Рабен Украина» (Raben Ukraine), входящем в европейскую группу компаний Raben Group», – пишет канал «Военная хроника».

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Дошло до того, что в Киеве и в центральных областях Украины в магазинах стремительно пустеют прилавки, констатировало издание.