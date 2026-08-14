Российские военные уничтожили склады БПЛА на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили несколько складов с украинскими беспилотниками и цех по сборке дронов под Черниговом. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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«В окрестностях Чернигова наши войска уничтожили несколько складов вражеских беспилотников и один цех по сборке БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Утром 13 августа министерство обороны России сообщило, что в ходе ночных операций были атакованы объекты портовой инфраструктуры и Военно-морских сил Украины. В порту Рени был уничтожен пункт управления украинских ВМС, а в Измаиле — место временного размещения подразделений ВСУ. Также в Измаиле подверглись атаке объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военной продукции.

5 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие ударили по логистическому центру «Новой почты» и складам горюче-смазочных материалов в Черниговской области. По данным ведомства, задачу выполнили расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Ранее в России заявили, что 5% запасов Patriot США не спасут Украину зимой.