Север, Балтика, Тихий океан: куда ударит РФ после заявления Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принял участие в учениях Тихоокеанского флота и сделал ряд важных заявлений — послания были адресованы странам НАТО и Японии. Об этом сообщает «Царьград».

Глава государства посетил маневры на борту гвардейского крейсера «Варяг». Он заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки Запада задерживать или арестовывать ее гражданские суда. Путин назвал такие действия пиратством и разбоем, предупредив, что ответные шаги Москвы не ограничатся акваторией, где произошел инцидент: при необходимости меры будут приняты вплоть до Тихого океана.

Путин также напомнил, что Япония впервые в своих доктринальных документах причислила Россию к числу основных угроз. Однако Москва не угрожает Токио — напротив, у японских властей есть территориальные претензии из-за Курильских островов, хотя их принадлежность России закреплена международными документами по итогам Второй мировой войны.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов считает, что заявления Путина можно трактовать как предупреждение.

«То, что они просачиваются в АТР, хотят сделать единое пространство НАТО от Японии и Австралии до Британии, — это да. Фактически оно уже и есть пространство НАТО. Так что нам надо реагировать. И Путин реагирует», — заявил он.

Путин наблюдал за завершением учений ТОФ с ракетного крейсера «Варяг»

Журналист-международник Сергей Латышев отметил, что Россия будет отвечать на пиратство там, где посчитает целесообразным.

«Британцы, французы или, скажем, шведы захватили на Балтике или в Северном море судно под флагом России или приписываемое нашему "теневому флоту", оштрафовали или разграбили его. Что делать? Эти страны торгуют с Японией или с Южной Кореей? Торгуют. Товары двойного назначения, которые могут быть переданы Киеву, оттуда везут? Часто да. Ну вот и все: суда арестовываем, товары забираем», — заявил Латышев.

Он отметил, что так действует Иран в ответ на захват своих судов. По мнению эксперта, только решительные и инициативные действия отрезвят Запад.