ВС России поразили два порта Украины на Дунае

Ночью ударные дроны атаковали портовую инфраструктуру, задействованную для обеспечения украинской армии, а также командные пункты ВСУ в двух портах на Дунае, сообщило Минобороны.

В порту Рени удалось поразить пункт управления украинского флота, указало ведомство в Max.

Одновременно в порту Измаил был уничтожен пункт временной дислокации подразделений ВСУ.

Кроме того, ударам подверглась портовая инфраструктура, которая использовалась для разгрузки и хранения военных грузов ВСУ.

Для поражения объектов использовались ударные БПЛА.

В начале августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Николаеве.

В конце июля Министерство обороны отчиталось об уничтожении перевалочных комплексов в Черноморске.

Тогда же Вооруженные силы России поразили объекты для хранения военных грузов в Измаиле.