Чтобы благополучно пережить грядущую зиму, Киеву необходимо получить 5% от всего арсенала американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добивается передачи Киеву 5% от общих запасов ракет-перехватчиков США, передает ТАСС. В интервью каналу CNN он признался: «[Если США] продадут нам 5%, мы переживем зиму <…>. У меня есть 1%».

Политик отметил, что в текущем году поставки боеприпасов для зенитных комплексов сократились в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Ради получения дополнительных вооружений Киев пытается заключать различные непубличные сделки. Он добавил, что постоянно ведет переговоры и звонит западным партнерам с просьбами о помощи.

Особую тревогу у Киева вызывает позиция Дональда Трампа относительно передачи лицензий на самостоятельное производство ракет. Недавно состоялся телефонный разговор с Джей Ди Вэнсом, однако подробности обсуждения возможных ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума остаются неизвестными.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что организация выпуска сложных систем ПВО на Украине потребует длительного времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

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Позже американский президент ответил отказом на эту просьбу из-за дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.

Американские оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи украинской стороне лицензии на производство данных комплексов.