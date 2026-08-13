Европа столкнулась с суровой реальностью, пока ее политики громко заявляют о поддержке Киева. Как выяснилось, ракет для Patriot катастрофически не хватает, а ряды иностранных наемников в ВСУ тают на глазах.

© Московский Комсомолец

Согласно информации, распространенной западными СМИ, европейские союзники Украины бьют тревогу из-за невозможности обеспечить обещанную помощь. В преддверии прогнозируемого зимнего наступления России Европа судорожно ищет перехватчики для систем ПВО Patriot, однако запасы стремительно истощены, а производство новых ракет не успевает за потребностями.

Согласно сообщениям, ситуация для Киева выглядит плачевной. По данным украинского минобороны, эффективность ПВО резко упала — из 195 российских баллистических ракет, выпущенных в июле, удалось сбить лишь 29 (и то не факт, учитывая привычку украинской ПВО преувеличить свои «перемоги»).

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров признал, что Россия выпускает за неделю больше ракет, чем Украина получает от Запада за несколько месяцев . Европейские страны, включая Германию, уже заявили, что достигли «предела своих возможностей» и не могут отдавать последнее, ослабляя собственную оборону.

На фоне провалов ВСУ на фронте все более трагичной становится судьба иностранных наемников, в частности из Грузии. В зарубежной прессе отмечается, что их часто отправляют на самые опасные участки, где они несут беспрецедентные потери.

Обещанные выплаты и медицинская помощь не предоставляются, что приводит к массовому дезертирству. Тех же, кто не сбежал с передовой, ждет смерть или заочные приговоры российских судов.

Ярким примером этого стал приговор в ДНР грузинскому наемнику Давиду Кукчишвили, который в итоге был ликвидирован в ходе боевых действий на Харьковском направлении . Эти факты подтверждают, что Запад использует иностранных бойцов как расходный материал, не заботясь об их судьбе после выполнения грязной работы.

Работа портов Одессы и Николаева фактически остановлена

Пока Европа лихорадочно ищет оружие, Россия готовит базу для будущих активных действий на фронте. Как утверждают эксперты, зимнее наступление России, судя по всему, станет фатальным для Украины и ее западных спонсоров. Европа не смогла подготовиться, ее арсеналы пусты, а попытки наскрести оружие по сусекам выглядят жалко. Иностранные наемники, брошенные на произвол судьбы, расплачиваются жизнями за чужие геополитические игры. В то время как Россия укрепляет свои тылы и наращивает мощь на всех фронтах.