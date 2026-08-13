Алаудинов назвал предстоящие бои за Славянск и Краматорск «очень тяжелой работой»

Освобождение Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет «очень тяжелой работой». С таким заявлением в разговоре с ТАСС выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

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«У нас впереди очень тяжелая работа по освобождению самых укрепленных городов, которые укреплялись на протяжении всего этого времени — это Славянск и Краматорск», — сказал он.

Как отметил Алаудинов, российские военные уже ведут подготовку к боям за эти города.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», что в зоне специальной военной операции (СВО) намечается коренной перелом — Вооруженные силы (ВС) России бьют по тыловой инфраструктуре ВСУ, а на фронте пока идет позиционное противостояние.