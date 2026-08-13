Расчет FPV-дронов уничтожил фуру, которая применялась Вооруженными силами Украины (ВСУ) для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир отделения оптоволоконных дронов взвода FPV четвертой бригады Южной группировки войск с позывным Тэк.

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По словам российского военного, расчет заметил мобильную пусковую установку БПЛА в ходе вылета на изоляцию района.

«Фура имеет прицеп с боковым открытием, в котором установлены катапульты. Противник часто выкладывал на своих ресурсах, что они используют фуры для нанесения ударов по мирным жителям в России и для выполнения своих задач», — рассказал Тэк. Он отметил, что в ходе вылета фура была уничтожена.

Командир отделения также выразил мнение, что подобных мобильных установок для запуска дронов у украинских военных может быть еще достаточно много.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Росси над Водяным в Харьковской области сужают сформированный для ВСУ котел. Уточняется, что освобождение Водяного — это важный шаг на пути к окружению украинских солдат, расположившихся восточнее от Волчанска.