Украина пытается возобновить работу черноморских портов, однако российские удары по инфраструктуре в Одессе и Николаеве фактически свели на нет эти усилия. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По словам аналитика, российские военные регулярно наносят удары по портовым объектам, и каждый раз, когда украинская сторона приступает к восстановлению, следует новый массированный удар, который разрушает еще больше, чем ранее. В результате, как отметил Дэвис, работа портов сегодня практически полностью парализована, и он не уверен, что у ВСУ хватит ресурсов справиться с этой ситуацией.

Эксперт также обратил внимание на критическую нехватку у украинских сил ракет-перехватчиков. Отсутствие средств ПВО, по его словам, оставляет России свободу действий — вооруженные силы могут наносить точечные удары по любым объектам на всей территории Украины, включая те, восстановление которых требует значительных затрат и времени.

Накануне российские военные поразили в порту Одессы судно с военным грузом и танкер с топливом для ВСУ. Кроме того, удары пришлись по патрульному катеру в порту Очаков, резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектам инфраструктуры в порту Черноморск.

В ответ на обстрелы мирных городов Минобороны РФ наносит систематические удары по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям, которые, по данным ведомства, используются совместно со специалистами НАТО. Речь идет об объектах, задействованных в поставках комплектующих, передаче разведданных и наведении на цели.

В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия большой дальности, способного поразить любую цель как в Киеве, так и в других регионах страны.