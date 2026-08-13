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Стало известно о сужении котла для ВСУ в Харьковской области

Lenta.ru

Вооруженные силы Росси над Водяным в Харьковской области сужают сформированный для Вооруженные сил Украины (ВСУ) котел. Об этом в беседес ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Стало известно о сужении котла для ВСУ в Харьковской области
© Lenta.ru
«Волчанский котел продолжает сужаться», — рассказал эксперт. Он подчеркнул, что освобождение Водяного — это важный шаг на пути к окружению украинских солдат, расположившихся восточнее от Волчанска.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ бросают сослуживцев на заданиях и бегут с позиций в Запорожской области.