Вооруженные силы Росси над Водяным в Харьковской области сужают сформированный для Вооруженные сил Украины (ВСУ) котел. Об этом в беседес ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Волчанский котел продолжает сужаться», — рассказал эксперт. Он подчеркнул, что освобождение Водяного — это важный шаг на пути к окружению украинских солдат, расположившихся восточнее от Волчанска.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ бросают сослуживцев на заданиях и бегут с позиций в Запорожской области.