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Севастополь временно обесточен после массированной атаки ВСУ

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В результате массированной атаки украинских формирований на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения.

Севастополь обесточен из-за атаки ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ.

В результате удара по энергообъектам город временно обесточен. На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное для восстановления подачи электричества.

Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Ранее сообщалось, что Горловка в Донецкой Народной Республике полностью обесточена в связи с аварийной ситуацией.