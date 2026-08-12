На Украине решили скрывать число сбитых ракет

Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВВС Украины не будет в своих сводках публиковать данные о количестве сбитых или не сбитых украинской ПВО ракет. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Лента.ру

Игнат уточнил, что соответствующее решение приняло военное руководство.

«Военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" во время массированных атак — количества запущенных, сбитых, подавленных или тех, которые не достигли целей», — написал он.

По словам Игната, командование воздушных сил намерено передавать журналистам обобщенные данные.

Ранее Игнат признавал, что Украина испытывает серьезный дефицит ракет для Patriot. Он также назвал «мягко говоря, низким» показатель российских сбитых баллистических ракет.