Отказ Киева публиковать данные о сбитых российских ракетах объяснили

Киев перестал публиковать ежесуточные отчеты о сбитых российских ракетах, потому что украинцы видят несоответствие между рапортами Вооруженных сил страны и реальностью. Об этом ТАСС заявили в пророссийском подполье.

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«Пока воздушные силы рапортовали "сбито столько-то из стольких-то", люди в Одессе, Запорожье и Днепропетровской области считают прилеты сами, и счет у них получается совсем другой. Именно это, а не безопасность, стало поводом менять формат отчетности», — объяснил собеседник агентства.

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Он также обратил внимание, что Украине не хватает ракет для Patriot, а союзники не успевают поставлять новые партии. Поэтому решение не публиковать отчеты об ударах стало не технической мерой, а антикризисной. Напряжение в обществе после ударов, по которым система противовоздушной обороны фактически ничего не сбила, подошло к той точке, когда каждая новая сводка с нулем перехватов работала против власти, отметили в подполье.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по Украине. Местные СМИ писали, что ВСУ не смогли сбить ни одной баллистической ракеты.