Стало известно о новом союзнике России в конфликте на Украине

Аномальная жара в Европе стала союзником России в конфликте на Украине. С таким мнением выступило издание Newsweek.

По мнению журналистов, погодные условия серьезно угрожают Киеву.

«У президента России Владимира Путина <…> появился неожиданный союзник: жара и засуха в Европе. <…> Украина пережила большую часть конфликта, создав новые маршруты экспорта. <…> Но экстремальная жара и засуха подвергают <…> их серьезной нагрузке именно в тот момент, когда Россия вынуждает Украину полагаться на них больше всего», — отмечается в публикации.

Европа в истерике: мощное зимнее наступление России неизбежно, а оружия для ВСУ нет

Ранее сообщалось, что жара, обрушившаяся на европейский континент, может привести к резкому повышению цен на электроэнергию. Если не произойдет серьезного увеличения осадков, то зимой Европа будет больше зависеть от ископаемого топлива.