На Украине предложили мобилизовывать бездетных женщин

Сторонник бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Гнездилов предложил мобилизовывать бездетных женщин. С такой инициативой он выступил в беседе с информагентством «РБК-Украина».

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«Если у женщины нет ребенка, если она не студентка высшего учебного заведения и не работает в медицине — вперед на фронт», — сказал Гнездилов, подчеркнув, что есть и другие причины, по которым нельзя призывать женщин, однако если у потенциальной «кандидатки» в ряды вооруженных сил нет таких ограничений, ее можно мобилизовать.

Ранее сообщалось, что на сайте украинского правительства появилась петиция с призывом мобилизовать бездетных женщин в Вооруженные силы Украины.