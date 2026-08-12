Над Россией за день сбили 147 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 147 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.