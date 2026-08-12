Масштаб разрушений после ночного удара ВСУ по югу России резко вырос
Масштаб разрушений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России резко вырос. Свежие данные привел губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
По его словам, большая часть ударов пришлась на Новороссийск, где повреждены около 60 жилых домов. Кроме того, примерно 20 домов повреждены в микрорайоне Геленджика Голубая Бухта, три из них полностью уничтожены. Также зафиксированы повреждения частных домов в Анапе и Темрюкском районе.
Ранее появились кадры с последствиями атаки в Новороссийске. На записи видно разрушенные жилые дома со следами огня и поврежденные осколками автомобили.
ВСУ атаковали юг России в ночь на 12 августа, выпустив несколько сотен беспилотников. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре. По последним официальным данным, жертвами налета стали три человека, включая ребенка. Еще 24 пострадали.