Россия атаковала Одессу

Российская армия ударила высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по порту Одессы. Об атаке сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, успешно поражен танкер с топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, в течение дня нанесены удары по портам Черноморск и Очаков. Там атакованы инфраструктура, используемая в интересах украинских военных, а также патрульный катер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил скорое уничтожение портов Одесса, Черноморск, Южный, и Николаевский. По его словам, на Западе многие начали нервничать на этот счет, так как в результате прервутся поставки оружия Киеву.