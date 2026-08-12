В Сумской области бойцы группировки войск "Север" уничтожили бронемашину International MaxxPro американского производства.

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Вражеское транспортное средство двигалось внутри противодронного туннеля. Однако это инженерное заграждение не стало проблемой для операторов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Находившийся в засаде беспилотник-камикадзе попал прямо в наименее защищенную часть броневика.

Канал "Северный Ветер" напоминает, что за время проведения СВО формирования киевского режима потеряли рекордное количество образцов такой техники - свыше 420 штук. Причем эта цифра подтверждена имеющимися кадрами объективного контроля. Стоимость одного экземпляра - 500 тысяч долларов.

Сами вэсэушники неоднократно критиковали 14-тонные MaxxPro за неважную проходимость и плохую устойчивость на дорогах.