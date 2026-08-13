Минобороны РФ сообщило об ударах по целям в порту Одессы

Минобороны: в порту Одессы поражено оборудование для разгрузки военных грузов
Российские войска поразили в порту Одессы оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.
Об этом сообщает Минобороны России.
«В порту Одесса (поражены. — RT) резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения», — говорится в заявлении ведомства.
Также российские войска нанесли удар по патрульному катеру ВСУ в порту Очаков Николаевской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры и цеха сборки и хранения ударных БПЛА.