Армия России ударила по портам Украины

Российская армия в течение дня нанесла удары по используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) судам и инфраструктуре портов Черноморск, Одесса и Очаков. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Так, порту Черноморск ударами высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктура, задействованная в разгрузке и хранении военных грузов. В порту Одесса атакованы сухогруз с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ.

«Кроме того, в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру», — отчитались в министерстве.