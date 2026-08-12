Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ
Рухнувший 10 августа в Березовском районе Одесской области военный самолет Воздушных сил Украины потерпел крушение из-за удара собственных зенитных комплексов, сообщили в силовых структурах РФ.
Авария истребителя МиГ-29 произошла в результате ошибочных действий украинских подразделений.
«На самом деле МиГ-29 был сбит «дружественным огнем»», – сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее Государственное бюро расследований Украины информировало о потере борта во время выполнения боевой задачи в Березовском районе Одесской области. В ведомстве поясняли, что самолет загорелся после возникновения нештатной ситуации, из-за чего летчик утратил контроль над машиной.
Представители Воздушных сил ВСУ также подтверждали факт инцидента. Украинские военные отмечали, что технические проблемы возникли непосредственно в момент запуска ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 в Одесской области.
В конце июня аналогичный самолет разбился на территории Полтавской области.
Пилот первого класса Андрей Красноперов назвал потерю сразу трех истребителей за одни сутки настоящей катастрофой для украинской армии.