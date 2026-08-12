Опубликован полный список 224 пленных украинцев, которых Киев не хочет менять

Россия опубликовала полный список 224 пленных украинцев, которых Киев отказывается обменивать. О ситуации с обменом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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По ее словам, Москва регулярно передает в Киев списки для обмена, однако украинская сторона либо переносит сроки, либо вовсе отказывается забирать своих граждан.

Лантратова указала, что сейчас согласован список из 224 человек, которые осуждены за преступления в России.

"Мы готовы отдать их хоть завтра утром - ради одного: чтобы забрать своих … Но Украина отказывается их брать. Им нужен пиар, а не жизни людей", - отметила омбудсмен.

Список опубликован на сайте уполномоченного. В нем содержатся ФИО и даты рождения 224 пленных. Самому младшему из них - 23 года. Самому старшему - 61 год.