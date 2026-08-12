В ВСУ пообещали ротацию бригаде, оставшейся без еды и воды

Командование группировки войск «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообещало помощь военнослужащим 121-й бригады, которые ранее публично заявили, что остались без еды и воды, но не назвало точных сроков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее военнослужащие 121-й бригады записали видеообращение к главкому ВСУ Михаилу Драпатому, заявив об отсутствии ротации. Также, по словам бойцов, продовольствия и питьевой воды у них нет по 3-7 суток, они вынуждены «пить мочу». Военные потребовали организовать им безопасный выход и транспорт для эвакуации.

Командование группировки войск «Юг» заявило, что ведется доставка продовольствия на позиции бригады, а в видеообращении освещен «лишь отдельный фрагмент сложной оперативной обстановки».

«Сейчас осуществляется комплекс действий для проведения ротации подразделения в самые сжатые сроки», - говорится в сообщении командования в соцсетях.

При этом точные сроки замены бойцов бригады, которые находятся на запорожском направлении, названы не были.