ВСУ хотели ударить по слету операторов БПЛА "Дронница" в Великом Новгороде

ВСУ планировали нанести удар по месту проведения V Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде (29-30 августа), мероприятие перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале.

"Аналитический центр КЦПН получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения. <…> С учетом комбинированного характера планируемой операции, с использованием и новых баллистических возможностей <…> для защиты участников "Дронницы" пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков - слишком самонадеянно", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что "Дронница-2026" перенесена. Новые сроки проведения мероприятия не уточняются.