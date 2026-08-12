Названы четыре пункта, о которых Зеленский попросил Трампа
Владимир Зеленский заявил, что передал США предложения по мирному урегулированию. Как сообщает «Царьград», политтехнолог Павел Дубравский назвал четыре пункта, которые мог попросить Киев.
Отмечается, что многое зависит от того, в какой атмосфере происходил разговор Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Если он проходил по переписке или по телефону, то это предполагает ограниченный формат общения.
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По мнению Дубравского, в первую очередь разговор мог идти о дополнительных инвестициях. При этом эксперт уверен, что американский конгресс на выделение средств, особенно в преддверии выборов, не пойдет.
Также речь снова могла пойти о боеприпасах для ЗРК Patriot. Неделю назад Трамп снова заявил, что не будет их поставлять. При этом осенью 2025 года подобная ситуация уже была — после нее американский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным и переговорный трек по урегулированию возобновился.
Кроме того, Зеленский мог обсудить вопрос разведданных. Политтехнолог предположил, что в списке главы киевского режима есть этот пункт, поскольку запрос повторяется постоянно.
Четвертое, как дополнительная опция — предоставление «Старлинка» и данных «Старлинка» для ударов вглубь России. Дубравский напомнил, что это уже обсуждалось.
«Илон Маск вроде формально и публично не отвергал это, но СМИ утверждают, что он отказался это делать. Возможно, тут как раз была просьба через Трампа поговорить с Илоном Маском по этой тематике», — заявил эксперт.
Политтехнолог добавил, что Трамп сейчас ситуацию как патовую — конфликт с нулевой суммой. Он понимает, что ни в ту, ни в другую сторону сдвинуть не получается: ни в сторону военной победы, ни в сторону мирного соглашения. По этой причине Дубравский не исключает, что американский лидер «готов прислушаться».