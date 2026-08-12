Ситуация в Крыму: гибель человека из-за атаки ВСУ, перебои со светом и бензином

В Крыму продолжается работа по стабилизации обстановки после ночной атаки ВСУ, а также ликвидируют последствия аномальной жары. Aif.ru рассказал подробности о ситуации на полуострове.

Новая атака ВСУ на полуостров

Минувшей ночью системы ПВО отражали массированный налет украинских беспилотников. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара украинского БПЛА в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб один мирный житель.

Также были зафиксированы повреждения ряда многоквартирных и частных домов в Балаклаве. Местные жители сообщали о разбитых стеклах и обнаружении обломков на приусадебных участках.

Как заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, системы противовоздушной обороны города уничтожили в общей сложности 115 БПЛА, в том числе 46 сбили мобильны огневые группы. Благодаря оперативным и слаженным действиям военных и спасательных служб жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.

Восстановление энергоснабжения

Сейчас власти решают вопросы, связанные с критической инфраструктурой. В компании «Крымэнерго» заявили, что вернуть стабильную подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов пока не представляется возможным из-за повреждений магистральных сетей.

Энергетики вводят оперативные ограничения в зависимости от текущей обстановки в отдельных энергорайонах, чтобы предотвратить масштабные системные аварии и провести неотложный ремонт. При этом стабилизировать подачу электроэнергии будет проще, если жители будут ответственно относиться к ее экономии.

Бензин

12 августа Развожаев заявил о наличии топлива на ряде автозаправок в Севастополе. На трех АЗС сети «АТАН» можно купить бензин АИ-92 до QR-коду — лимит составляет 20 литров, а цена за литр не превышает 100 рублей. Заправки находятся по адресам: Качинское шоссе, 2, улица Генерала Мельника, 148 и Столетовский проспект, 5.

На АЗС «ТЭС» организован отпуск горючего по кодам. Там доступны бензин АИ-92 и АИ-95 с лимитом до 20 литров, а также дизельное топливо с лимитом до 40 литров.

Ликвидация пожаров

Спасатели продолжают ликвидировать последствия предыдущих обстрелов Киева. В Севастополе полностью локализован крупный природный пожар в районе пляжа «Инжир». Он начался после падения обломков украинского дрона.

Из-за сложного рельефа тушение велось преимущественно вручную. Общая площадь пожара составила 15 га — поврежденный лесной массив собираются восстановить уже осенью.

Аномальная жара

12 и 13 августа в центральных, восточных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Пятый класс прогнозируется в Симферополе, и Симферопольском районе, Алуште и Феодосии, четвертый — в Евпатории, Саках, Черноморском и Сакском районах.

Согласно прогнозу погоды, 12 августа дневная температура составит от +30 до +35 градусов. Переменная облачность, днем пройдут кратковременные дожди с грозами.