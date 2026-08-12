Зеленский передал США предложения по урегулированию конфликта

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона направила американской администрации свои предложения по мирному урегулированию. Содержание документа не раскрывается, однако украинский лидер выразил надежду, что Вашингтон не только продолжит помогать Киеву, но и усилит давление на Россию, передает «Царьград».

Заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии отметил, что новые условия, вероятно, повторяют ранее озвученные требования и не содержат принципиально новых элементов. По его словам, украинская позиция сохраняет преемственность. Речь идет о возврате к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Эксперт также обратил внимание на то, что Киев на фоне военного и экономического давления ищет способы сохранить поддержку Запада, одновременно демонстрируя готовность к диалогу. Однако, по его мнению, сам факт передачи предложений еще не свидетельствует о сближении позиций сторон.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о необходимости поиска новых подходов к урегулированию. По мнению Кошкина, украинский план может быть попыткой предложить такие подходы, сохранив при этом прежние требования. Эксперт считает, что если условия останутся неприемлемыми для Москвы, конфликт может продолжиться. В Вашингтоне также отмечают изменение приоритетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке, что влияет на объемы военной поддержки Украины.