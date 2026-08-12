Запуск производства ракет для систем Patriot на Украине не имеет реалистичных шансов, а разговоры об этом являются «политическими сказками», пишет польская газета Rzeczpospolita.

По мнению издания, для начала производства потребуется множество согласований с американскими властями и промышленностью. Среди ключевых препятствий — продолжающиеся боевые действия, которые делают страну непривлекательной для инвестиций, а также нежелание американских компаний делиться технологиями, на которых они зарабатывают значительные средства.

Кроме того, как отмечает Rzeczpospolita, Украине становится все сложнее получать бюджет на закупку вооружений, поскольку США сокращают субсидии, и ожидается, что готовность Европы помогать также может ослабнуть.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил Financial Times, что пока не уверен, будет ли предоставлена лицензия на производство Patriot на Украине, но Вашингтон изучает этот вопрос.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что западные вооружения не способствуют переговорам и могут привести к негативным последствиям.