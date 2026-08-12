Москва ударила по самому уязвимому месту Киева, вызвав масштабные проблемы в Черном море. Как сообщает китайское Sohu, пока Украина упивалась своей «победой», российским войскам удалось перечеркнуть ее победные реляции.

Отмечается, что серия точечных и эффективных ударов по ключевой портовой инфраструктуре и иностранным сухогрузам с военными поставками для ВСУ привели к блокаде черноморских портов. К концу июля свыше 90% международных транспортных компаний побоялись отправлять свои суда, что фактически парализовало украинские порты.

Для Киева это стало катастрофой колоссального масштаба — Черное море является не только главным путем для экспорта, но и основным маршрутом военных поставок от Запада.

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В результате перед киевским режимом возникли сразу три проблемы: остановилась аграрная торговля, военная логистика рухнула, а попытка срочно перебросить комплексы ПВО на защиту побережья оголила другие участки фронта.