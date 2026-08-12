Харьковское направление: украинские подразделения пытаются выйти из окружения

На севере Харьковской области формируется котел, в который попали подразделения украинской бригады и иностранные наемники, сообщают военные аналитики. Противник предпринимает попытки вырваться из образующегося окружения, активные боевые действия продолжаются, передает «Царьград».

Российские войска применяют тактику ударов по транспортной инфраструктуре. В Черном море фиксируются попадания по судам в портах Одессы и Николаева. Удары наносятся по мостам в Затоке и Маяках с целью нарушения сообщения с Румынией, через которую, по данным источников, осуществляется доставка грузов.

На запорожском направлении российские подразделения заняли населенный пункт Новое поле. В Донбассе продолжаются бои в районе Алексеево-Дружковки, продвижение отмечается в сторону Славянска и Краматорска. В Днепропетровской области активность диверсионных групп противника снизилась.

В районе Купянска, по данным аналитиков, российские войска наносят удары по западной части города, в восточной части фиксируется накопление пехоты. Украинские источники отмечают сложности с логистикой в этом районе. Активность украинской пехоты, судя по поступающим материалам, снизилась. Аналитики связывают это с нарушением путей снабжения.