Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Геленджику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли выпускать дроны по Геленджику Краснодарского края из Одесской или Херсонской областей. Возможное место запуска беспилотников раскрыл в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению специалиста, вражеские устройства способны преодолевать более двух тысяч километров.

До этого сообщалось, что в Геленджике в результате ночной атаки ВСУ пострадали три человека. Двум из них понадобилась госпитализация. Кроме того, около 20 домов получили повреждения в результате удара дронов.

В ночь на 12 августа Украина ударила по Краснодарскому краю. В Новороссийске жертвой атаки стал ребенок, в поселке Волна не выжил мужчина. Жители Новороссийска рассказали, что им в течение минувшей ночи приходилось прятаться вместе с детьми и животными в коридорах и ванных комнатах. У части горожан в квартирах пропало электричество.